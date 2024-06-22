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Бельгія зіграє з Румунією, Португалія — з Туреччиною: розклад матчів Євро-2024

Олександр Булава — 22 червня, 07:49
Бельгія зіграє з Румунією, Португалія — з Туреччиною: розклад матчів Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно три матчі другого туру групового етапу.

Зокрема, суперники збірної України по групі Е — Бельгія та Румунія зустрінуться в очному протистоянні. Румуни у випадку перемоги гарантують собі місце в наступному раунді.

Також відбудеться два поєдинки команд з групи F — Грузія зустрінеться з Чехією, а Португалія проведе поєдинок проти Туреччини. Португальці та турки, у разі перемоги можуть достроково вийти у плей-оф, наразі у команди по три очки.

Євро-2024, Німеччина
2 тур, Група E, 22 червня

22:00 Бельгія — Румунія

Група F

16:00 Грузія Чехія

22:00 Туреччина — Португалія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі Євро-2024.

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