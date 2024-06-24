Батько гравця збірної Бельгії негативно висловився про Тедеско

Батько нападника збірної Бельгії Леандро Троссара вважає, що Доменіко Тедеско не є хорошим тренером для "червоних дияволів".

Слова Троссара-старшого наводить The Sun.

"Леандро критикують, але його переводять з однієї позиції на іншу, в таких умовах важко дотримуватися основних принципів у своїй грі. Я не думаю, що Тедеско хороший тренер для збірної Бельгії, хоч він і не такий упертий, як Роберто Мартінес", — сказав батько гравця.

26 червня Бельгія проведе останній поєдинок групового етапу проти України. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Напередодні Україна мінімально обіграла Словаччину, а Бельгія виявилася сильнішою за Румунію. Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи.