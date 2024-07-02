Австрія та Туреччина визначилися зі стартовими складами на матч Євро-2024

Збірні Австрії та Туреччини оголосили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Австрія: Пентц, Мвене, Лінхарт, Дансо, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід, Забітцер, Лаймер, Арнаутович

Туреччина: Гюнок, Мюлдюр, Демірал, Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу, Айхан, Юксек, Їлдиз Гюлер, Їлмаз.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Австрія виграла групу D після перемоги над Польщею та Нідерландами, Туреччина посіла друге місце у квартеті F. Турки обіграли Грузію та Чехію, однак через поразку Португалії не змогли стати першими.

Переможець цієї гри зустрінеться у чвертьфіналі проти Нідерландів, які виявилися сильнішими за Румунію (3:0).