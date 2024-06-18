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18-річний футболіст збірної Туреччини забив поки що найкращий гол Євро-2024

— 18 червня, 20:41
18-річний футболіст збірної Туреччини забив поки що найкращий гол Євро-2024

Півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер забив феноменальний гол у ворота збірної Грузії в матчі першого туру чемпіонату Європи.

18-річний хавбек Реала відзначився на 65-й хвилині ударом з 26 метрів, вивівши турків уперед. Зазначимо, швидкість м'яча становила 114 км/год з 4 обертаннями навколо своєї осі за секунду.

Крім Грузії та Туреччині в групі F грають Португалія, які свій матч розпочнуть пізніше.

Напередодні на Євро-2024 збірна України зазнала принизливої поразки від Румунії (3:0).

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