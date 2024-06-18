18-річний футболіст збірної Туреччини забив поки що найкращий гол Євро-2024
— 18 червня, 20:41
Півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер забив феноменальний гол у ворота збірної Грузії в матчі першого туру чемпіонату Європи.
18-річний хавбек Реала відзначився на 65-й хвилині ударом з 26 метрів, вивівши турків уперед. Зазначимо, швидкість м'яча становила 114 км/год з 4 обертаннями навколо своєї осі за секунду.
Крім Грузії та Туреччині в групі F грають Португалія, які свій матч розпочнуть пізніше.
Напередодні на Євро-2024 збірна України зазнала принизливої поразки від Румунії (3:0).