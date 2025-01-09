Ожеледиця не завадить: Евертон підтвердив проведення матчу з Пітерборо
Евертон підтвердив проведення матчу 1/32 фіналу Кубку Англії проти Пітерборо, який міг не відбутись вчасно через погані погодні умови у Ліверпулі.
Про це повідомляє пресслужба "ірисок".
"Сьогодні вдень відбулось засідання щодо безпеки та оцінки погодних умов, яке підтвердило проведення матчу з Пітерборо.
Персонал Евертона та команда Streetscene Services з самого ранку оброблює дороги міста та пішохідні стежки навколо стадіону задля безпеки вболівальників.
Всім, хто збирається їхати на Гудісон Парк, варто проявити певну обережність з огляду на погодні умови, а також розрахувати додатковий час, що може знадобитись на дорогу до стадіону", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, матч між Евертоном та Пітерборо відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.
У паралельному поєдинку Фулгем прийматиме Вотфорд, а трохи раніше свою зустріч розпочнуть Шеффілд Юнайтед та Кардіфф Сіті.
Раніше повідомлялось, що Миколенко може отримати нового наставника в Евертоні.