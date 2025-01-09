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Ожеледиця не завадить: Евертон підтвердив проведення матчу з Пітерборо

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 15:54
Ожеледиця не завадить: Евертон підтвердив проведення матчу з Пітерборо
Гудісон Парк
Евертон

Евертон підтвердив проведення матчу 1/32 фіналу Кубку Англії проти Пітерборо, який міг не відбутись вчасно через погані погодні умови у Ліверпулі.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

"Сьогодні вдень відбулось засідання щодо безпеки та оцінки погодних умов, яке підтвердило проведення матчу з Пітерборо.

Персонал Евертона та команда Streetscene Services з самого ранку оброблює дороги міста та пішохідні стежки навколо стадіону задля безпеки вболівальників.

Всім, хто збирається їхати на Гудісон Парк, варто проявити певну обережність з огляду на погодні умови, а також розрахувати додатковий час, що може знадобитись на дорогу до стадіону", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, матч між Евертоном та Пітерборо відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

У паралельному поєдинку Фулгем прийматиме Вотфорд, а трохи раніше свою зустріч розпочнуть Шеффілд Юнайтед та Кардіфф Сіті.

Раніше повідомлялось, що Миколенко може отримати нового наставника в Евертоні.

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