Ожеледиця не завадить: Евертон підтвердив проведення матчу з Пітерборо

Евертон підтвердив проведення матчу 1/32 фіналу Кубку Англії проти Пітерборо, який міг не відбутись вчасно через погані погодні умови у Ліверпулі.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

"Сьогодні вдень відбулось засідання щодо безпеки та оцінки погодних умов, яке підтвердило проведення матчу з Пітерборо. Персонал Евертона та команда Streetscene Services з самого ранку оброблює дороги міста та пішохідні стежки навколо стадіону задля безпеки вболівальників. Всім, хто збирається їхати на Гудісон Парк, варто проявити певну обережність з огляду на погодні умови, а також розрахувати додатковий час, що може знадобитись на дорогу до стадіону", – йдеться у заяві.

Our third-round @EmiratesFACup tie with @theposh will go ahead as planned this evening (kick-off 7:45pm).



A safety meeting was held this afternoon to assess the weather and travel conditions for fans attending the tie, which confirmed the game can go ahead.



Everton Staff and a… — Everton (@Everton) January 9, 2025

Нагадаємо, матч між Евертоном та Пітерборо відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

У паралельному поєдинку Фулгем прийматиме Вотфорд, а трохи раніше свою зустріч розпочнуть Шеффілд Юнайтед та Кардіфф Сіті.

Раніше повідомлялось, що Миколенко може отримати нового наставника в Евертоні.