Евертон Миколенка підписав півзахисника Ліона
Орел Мангала
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Англійський Евертон підписав півзахисника французького Ліона Орела Мангалу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст гратиме у команді на правах оренди, термін дії угоди — 30 червня 2025 року. В сезоні-2023/24 він провів за "ткачів" 12 матчів, відзначившись двома голами.
Нагадаємо, напередодні "іриски" з асистом Віталія Миколенка здобули впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.
Наразі Евертон посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ. У першому турі команда розгромно програла Брайтону, а в наступному — отримала чотири "сухих" м’ячі від Тоттенгема.