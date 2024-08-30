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Евертон Миколенка підписав півзахисника Ліона

Андрій Яросименко — 30 серпня, 20:57
Евертон Миколенка підписав півзахисника Ліона
Орел Мангала
Getty images

Англійський Евертон підписав півзахисника французького Ліона Орела Мангалу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст гратиме у команді на правах оренди, термін дії угоди — 30 червня 2025 року. В сезоні-2023/24 він провів за "ткачів" 12 матчів, відзначившись двома голами.

Нагадаємо, напередодні "іриски" з асистом Віталія Миколенка здобули впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

Наразі Евертон посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ. У першому турі команда розгромно програла Брайтону, а в наступному — отримала чотири "сухих" м’ячі від Тоттенгема.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліон Віталій Миколенко

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