Евертон Миколенка підписав півзахисника Ліона

Англійський Евертон підписав півзахисника французького Ліона Орела Мангалу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст гратиме у команді на правах оренди, термін дії угоди — 30 червня 2025 року. В сезоні-2023/24 він провів за "ткачів" 12 матчів, відзначившись двома голами.

We are delighted to announce that Orel Mangala has joined the Club on a season-long loan from Olympique Lyonnais. — Everton (@Everton) August 30, 2024

Нагадаємо, напередодні "іриски" з асистом Віталія Миколенка здобули впевнену перемогу над Донкасетром із Другої ліги Англії в 1/32 фіналу Кубку англійської ліги.

Наразі Евертон посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ. У першому турі команда розгромно програла Брайтону, а в наступному — отримала чотири "сухих" м’ячі від Тоттенгема.