Евертон визначив пріоритетного кандидата на посаду головного тренера

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, розпочав переговори з шотландським тренером Девідом Моєсом щодо можливого повернення фахівця у клуб.

Про це повідомляє ВВС.

Переговори між сторонами щодо підписання контракту продовжаться у п’ятницю. Хоча угода ще не укладена, і Мойєс не єдиний кандидат, за інформацією джерела, він є фаворитом.

Шотландський фахівець очолював "ірисок" з 2002 по 2013 рік.

Напередодні Евертон звільнив головного тренера Шона Дайча за три години до початку кубкового матчу з Пітерборо. Наразі клубом керуватиме головний тренер молодіжної команди Лейтон Бейнс і капітан клубу Шеймус Коулман.

Наразі команда посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах.