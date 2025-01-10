Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Евертон визначив пріоритетного кандидата на посаду головного тренера

Олександр Булава — 10 січня 2025, 13:48
Евертон визначив пріоритетного кандидата на посаду головного тренера
Фото: Getty Images

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, розпочав переговори з шотландським тренером Девідом Моєсом щодо можливого повернення фахівця у клуб.

Про це повідомляє ВВС.

Переговори між сторонами щодо підписання контракту продовжаться у п’ятницю. Хоча угода ще не укладена, і Мойєс не єдиний кандидат, за інформацією джерела, він є фаворитом.

Шотландський фахівець очолював "ірисок" з 2002 по 2013 рік.

Напередодні Евертон звільнив головного тренера Шона Дайча за три години до початку кубкового матчу з Пітерборо. Наразі клубом керуватиме головний тренер молодіжної команди Лейтон Бейнс і капітан клубу Шеймус Коулман.

Наразі команда посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах.

Евертон Моєс Шон Дайч

Шон Дайч

Миколенко вийде у старті Евертона на перший матч без головного тренера
Відомі претенденти на посаду нового головного тренера Евертона
Евертон Миколенка звільнив головного тренера
Не сумніваюсь у ньому: Дайч – про гру Миколенка у матчі з Ман Сіті
Нічого, окрім підтримки: тренер Евертона прокоментував продаж клубу

Останні новини