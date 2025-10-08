Евертон продовжив контракт з Тарковські

Евертон оголосив про підписання нового контракту з захисником Джеймсом Тарковські.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 32-річним англійцем розрахована до літа 2028 року, тоді як попередній контракт завершувався після завершення поточного сезону.

Джеймс виступає за Евертон з літа 2022 року, коли приєднався до клубу на правах вільного агента. У нинішньому сезоні він зіграв у 9 матчах. Загалом на його рахунку 128 матчів, чотири голи та три асисти.

Після 7 турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав 11 очок та посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Нагадаємо, гра проти Крістал Пелес стала 300-ю для голкіпера Евертона Джордана Пікфорда.