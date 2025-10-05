Матч проти Крістал Пелес став ювілейним для одноклубника Миколенка

Одноклубник Віталія Миколенка Джордан Пікфорд проводить свій ювілейний матч у межах АПЛ за Евертон.

Гра проти Крістал Пелес стала 300-ю для англійського воротаря у складі "ірисок". За цей час Пікфорд пропустив 415 м'ячів, зберігши свої ворота у недоторканності 85 разів.

Як зазначає портал Opta, це лише другий випадок серед воротарів за кількістю матчів у межах чемпіонату за один клуб. Більше лише у легенди Арсенала Девіда Сімена – 325.

300 - Jordan Pickford today makes his 300th Premier League appearance for Everton - he is only the second English goalkeeper to play 300 games for one Premier League club, after David Seaman for Arsenal (325). Toffee. pic.twitter.com/JoGzbY92hq — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2025

Голкіпер виступає за Евертон з 2017 року, коли перебрався з Сандерленда.

Раніше повідомлялось, що Евертон близький до підписання нового контракту з Пікфордом.