Матч проти Крістал Пелес став ювілейним для одноклубника Миколенка
Джордан Пікфорд
Getty images
Одноклубник Віталія Миколенка Джордан Пікфорд проводить свій ювілейний матч у межах АПЛ за Евертон.
Гра проти Крістал Пелес стала 300-ю для англійського воротаря у складі "ірисок". За цей час Пікфорд пропустив 415 м'ячів, зберігши свої ворота у недоторканності 85 разів.
Як зазначає портал Opta, це лише другий випадок серед воротарів за кількістю матчів у межах чемпіонату за один клуб. Більше лише у легенди Арсенала Девіда Сімена – 325.
Голкіпер виступає за Евертон з 2017 року, коли перебрався з Сандерленда.
Раніше повідомлялось, що Евертон близький до підписання нового контракту з Пікфордом.