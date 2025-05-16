Фанат не зможе відвідати останній матч Евертона на "Гудісон Парк" через безглузду причину
Вболівальнику Евертона був заборонений вхід на останній матч команди Віталія Миколена на "Гудісон Парк" через його дивні дії.
Про це повідомляє The Athletic.
У неділю, 18 травня, "іриски" востаннє вийдуть на газон свого рідного стадіону у матчі АПЛ проти Саутгемптона. Ця гра точно пройде без одного фаната.
Згідно з джерелом, перед поєдинком проти Іпсвіча 3 травня неназвана 65-річна людина принесла на стадіон інструменти, за допомогою яких він намагався від'єднати сидіння.
Ця місія виявилася нездійсненною, але клуб заявив, що порушник завдав значну шкоду. За це Евертон призупинив дію сезонного абонемента, а також заборонив відвідування стадіону під час вищезгаданого останнього матчу.
Поліція Мерсисайда провела виховну бесіду з фанатом. Ліверпульський клуб у свою чергу може накласти на нього подальші санкції в залежності від результатів поліцейського розслідування.
Нагадаємо, що Евертон залишить "Гудісон Парк" на користь нової арени на 52 888 місць у Брамлі-Мур Док напередодні сезону-2025/26 років.
Старий стадіон, який був домівкою "ірисок" з 1892 року, ніхто не буде зносити. Клуб знайшов для нього застосування.