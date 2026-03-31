Українець Ткачук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу з 48-годинного бігу

В італійському Чинізелло-Бальсамо напередодні відбувся чемпіонат світу з 48-годинного бігу, де чудовий результат продемонстрував українець Андрій Ткачук.

Він за дві доби ультрамарафону пробіг рівно 385 кілометрів. Уродженець Закарпаття посів з цим результатом п'яте місце.

До двадцятки найсильніших також увійшов ще один українець. Станіслав Нікітін подолав 333,261 км і став 14-м, а "золото" здобув поляк Бартош Фудалі, пробігши 447,581 км.

Якщо брати до уваги вікові категорії, які також оцінюються окремо, то серед чоловіків 40-44 років Ткачук став переможцем. Нікітіну ж не вистачило зовсім трішки до трійки найкращих – він четвертий.

Серед атлетів у віковій категорії 35-39 років українець Євген Нестерець посів п'яте місце та став 58-м у загальному заліку (250,710 км). Сергій Білий зупинився за крок від топ-3 серед бігунів вікової категорії 70-74 років (216,387 км, 88-ме місце в загальному заліку), а Андрій Козир – восьмий серед атлетів 30-34 років і 138-й у загальному заліку (126,000 км).

Нагадаємо, що минулої осені Андрій Ткачук став переможцем 24-годинного ультрамарафону. Тоді змагання відбувались у Франції.