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Каталонці проти Реала: визначились фіналісти плей-оф за вихід у Ла Лігу

Владислав Уткін — 14 червня, 00:26
Каталонці проти Реала: визначились фіналісти плей-оф за вихід у Ла Лігу

Еспаньйол здобув перемогу над Спортінгом Хіхон у півфіналі плей-оф за вихід в іспанську Ла Лігу.

Матч-відповідь завершився нульовою нічиєю, тому саме команда з Барселони вийшла у фінал за сумою двох зустрічей (1:0).

У вирішальному поєдинку за вихід у вищий іспанський дивізіон Еспаньйол зустрінеться з Реалом Ов'єдо, який у півфіналі переграв Ейбар (2:0).

Зазначимо, що фінал також буде складатися з двох ігор. Матчі заплановані на 16 та 23 червня.

Варто додати, за результатами Сегунди Леганес та Вальядолід напряму пройшли в Ла Лігу на наступний сезон.

Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Ов’єдо

Еспаньйол

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