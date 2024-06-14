Каталонці проти Реала: визначились фіналісти плей-оф за вихід у Ла Лігу

Еспаньйол здобув перемогу над Спортінгом Хіхон у півфіналі плей-оф за вихід в іспанську Ла Лігу.

Матч-відповідь завершився нульовою нічиєю, тому саме команда з Барселони вийшла у фінал за сумою двох зустрічей (1:0).

FINAAAAAAAAAL! FINAAAAAAAL! FINAAAAAAL!



PASSEM A LA FINAL DEL PLAY-OFF!!!!!!!!!



VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOOOOOOOOS pic.twitter.com/sWpExfoSRB — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 13, 2024

У вирішальному поєдинку за вихід у вищий іспанський дивізіон Еспаньйол зустрінеться з Реалом Ов'єдо, який у півфіналі переграв Ейбар (2:0).

Зазначимо, що фінал також буде складатися з двох ігор. Матчі заплановані на 16 та 23 червня.

Варто додати, за результатами Сегунди Леганес та Вальядолід напряму пройшли в Ла Лігу на наступний сезон.