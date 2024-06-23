Еспаньйол повернувся в іспанську Ла Лігу

Еспаньйол здобув перемогу над Реалом Ов'єдо у фіналі плей-оф за вихід у Ла Лігу.

Матч-відповідь завершився з рахунком 2:0. Дублем наприкінці першого тайму відзначився нападник каталонців Хаві Пуадо.

У першому поєдинку Еспаньйол поступився з рахунком 1:0. Отже, за сумою двох зустрічей саме команда з Барселони здобула підвищення у класі.

HEM LLUITAT.

HEM TORNAT. pic.twitter.com/jmNWoblIxA — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 23, 2024

Зазначимо, що Еспаньйол повернувся у Ла Лігу через рік після того, як вилетів із вищого іспанського дивізіону.

Варто додати, за результатами Сегунди Леганес та Вальядолід напряму пройшли в Ла Лігу на наступний сезон.