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Еспаньйол повернувся в іспанську Ла Лігу

Владислав Уткін — 23 червня, 23:20
Еспаньйол повернувся в іспанську Ла Лігу

Еспаньйол здобув перемогу над Реалом Ов'єдо у фіналі плей-оф за вихід у Ла Лігу.

Матч-відповідь завершився з рахунком 2:0. Дублем наприкінці першого тайму відзначився нападник каталонців Хаві Пуадо.

У першому поєдинку Еспаньйол поступився з рахунком 1:0. Отже, за сумою двох зустрічей саме команда з Барселони здобула підвищення у класі.

Зазначимо, що Еспаньйол повернувся у Ла Лігу через рік після того, як вилетів із вищого іспанського дивізіону.

Варто додати, за результатами Сегунди Леганес та Вальядолід напряму пройшли в Ла Лігу на наступний сезон.

Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ов'єдо

Еспаньйол

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