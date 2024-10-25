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Вони створили нам проблеми: Тен Гаг висловився про нічию з Фенербахче

Руслан Травкін — 25 жовтня, 08:48
Вони створили нам проблеми: Тен Гаг висловився про нічию з Фенербахче
Ерік Тен Гаг
Getty images

Коуч Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг зізнався, що гра з Фенербахче завершилася закономірним миром (1:1), оскільки обидві команди мали моменти для взяття воріт і грали завзято.

Його слова цитує BBC.

"Фенербахче – дуже хороший клуб із дуже хорошими фанатами та має хороших футболістів.

Нам слід було краще тримати м'яч у першому таймі. Нам треба більше забивати, але, чесно кажучи, і суперник мав гарні моменти. Він створював нам деякі проблеми. Це гарна команда з чудовим тренером.

Те, що ми набрали це очко, аж ніяк не погано, але хочемо перемагати. Хочемо вигравати кожний матч.

Звичайно, повівши в рахунку, ти не повинен дозволяти зрівняти. Ми мали змогу забити другий гол. Я розчарований тим, що ми не перемогли", – сказав тен Гаг.

Нагадаємо, після 3 матчів Манчестер Юнайтед у Лізі Європи набрав 3 очки і посідає лише 21 місце у турнірній таблиці.

Манчестер Юнайтед Фенербахче Ерік тен Гаг Ліга Європи-2024/25

Ерік тен Гаг

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