Вони створили нам проблеми: Тен Гаг висловився про нічию з Фенербахче
Коуч Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг зізнався, що гра з Фенербахче завершилася закономірним миром (1:1), оскільки обидві команди мали моменти для взяття воріт і грали завзято.
Його слова цитує BBC.
"Фенербахче – дуже хороший клуб із дуже хорошими фанатами та має хороших футболістів.
Нам слід було краще тримати м'яч у першому таймі. Нам треба більше забивати, але, чесно кажучи, і суперник мав гарні моменти. Він створював нам деякі проблеми. Це гарна команда з чудовим тренером.
Те, що ми набрали це очко, аж ніяк не погано, але хочемо перемагати. Хочемо вигравати кожний матч.
Звичайно, повівши в рахунку, ти не повинен дозволяти зрівняти. Ми мали змогу забити другий гол. Я розчарований тим, що ми не перемогли", – сказав тен Гаг.
Нагадаємо, після 3 матчів Манчестер Юнайтед у Лізі Європи набрав 3 очки і посідає лише 21 місце у турнірній таблиці.