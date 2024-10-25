Динамо після поразки від Роми посідає передостаннє місце у Лізі Європи

Завершилися матчі третього раунду основного етапу Ліги Європи-2024/2025, в якому київське Динамо на виїзді програло італійській Ромі (0:1).

Позиція "біло-синіх" у турнірній таблиці не змінилась. Столичний клуб залишився на 35-й позиції. Команда Шовковського не набрала очок при різниці голів 0:6. Гірше справи йдуть лише в азербайджанського Карабаха, в якого різниця голів -7.

У наступному турі, який відбудеться 7 листопада, кияни зіграють проти угорського Ференцвароша.

Лідером турнірної таблиці є римський Лаціо. "Орли" у першому турі розгромили Динамо (3:0), у другому розібралися з Ніццою (4:1), а у третьому переграли нідерландський Твенте (2:0).

Також по 6 очок в активі Тоттенгема та Андерлехта.