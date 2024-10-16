Кантона розкритикував керівництво Манчестер Юнайтед через рішення позбавити Фергюсона зарплати

Легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона негативно відреагував на скасування виплат клубом Алексу Фергюсону.

Про це він написав у себе в Instagram.

"Сер Алекс Фергюсон повинен мати можливість робити в клубі все, що захоче, до кінця життя. Така неповага. Це просто обурливо. Сер Алекс Фергюсон назавжди залишиться моїм босом! А їх усіх я кину у великий мішок із лайном!" – написав колишній футболіст "червоних дияволів".

Після завершення тренерської діяльності у 2013 році Фергюсон залишився працювати у структурі Манчестер Юнайтед на посаді посла клубу. За цю роботу він отримував багатомільйонну зарплату.

Після того, як частину акцій Манчестер Юнайтед викупила компанія Джима Реткліффа Ineos, клуб взяв курс на скорочення витрат. Тепер жертвою нової політики став і легендарний тренер.

Нагадаємо, Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 роки. Привів команду до 13 чемпіонств у АПЛ та двох титулів переможця Ліги чемпіонів.