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Баварія підписала 18-річного таланта з клубу МЛС – джерело

Микола Дендак — 8 листопада 2024, 22:35
Баварія підписала 18-річного таланта з клубу МЛС – джерело
ФК Баварія

Мюнхенська Баварія підписала 18-річного вінгера Лос-Анджелеса Баджунга Дарбо.

Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, гравець обійдеться німецькому клубу в 1,5 мільйона доларів. Він приєднається до Баварії у січні 2025 року. Команда вирішила підписати Дабро після того, як він тренувався у системі Баварії у 2022 році.

18-річний Дарбо у цьому сезоні провів 14 матчів за другу команду LAFC у МЛС Next Pro, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легенда Баварії Томас Мюллер розглядає варіанти переходу до клубів МЛС.

Баварія Лос-Анджелес МЛС

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