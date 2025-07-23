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Епіцентр підписав двох іспанських легіонерів

Олександр Булава — 23 липня 2025, 15:18
Епіцентр підписав двох іспанських легіонерів
ФК Епіцентр

Новачок Української Прем'єр-ліги Епіцентр оголосив про підписання двох іспанських гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисник Ніл Кош та вінгер Хоакін виступатимуть у чемпіонаті України. Деталі угоди не розголошуються.

27-річний Кош може зіграти як у центрі захисту, так і на фланзі оборони. Його останнім клубом був представник третього дивізіону чемпіонату Іспанії – Побла де Мафумет.

Хоакіну, якому також 27 років, у минулому сезоні був гравцем андоррської Санта-Коломи, в складі якої відзначився 9 голами та 3 асистами, а також пограв у єврокубках. Зокрема, провів по два поєдинки у кваліфікації Ліги Європи та Ліги Конференцій, а також чотири гри у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

Раніше Епіцентр підписав нові контракти з низкою футболістів, у яких наприкінці червня закінчилися попередні угоди.

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