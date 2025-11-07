Ліон підсилиться бразильським нападником Реала

Форвард Реала та збірної Бразилії Ендрік взимку перейде у Ліон.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер у французький клуб відбудеться попри інтерес клубів Англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про піврічну оренду – до червня 2026 року.

З моменту свого переходу з Палмейраса влітку 2024 року Ендрік так і не зміг вибороти місце в основному складі Реала. Ситуація не змінилася після того, як Хабі Алонсо змінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера.

Після проблем зі стегном на старті сезону Ендрік п'ять разів потрапив до заявки Реала на матчі, але тільки нещодавно вийшов на поле в матчі з Валенсією.

Напередодні повідомлялося, що Реал досягнув усної домовленості щодо контракту із центральним захисником мюнхенської Баварії та збірної Франції Дайо Упамекано.