Реал домовився про контракт із Упамекано

Мадридський Реал досягнув усної домовленості щодо контракту із центральним захисником мюнхенської Баварії та збірної Франції Дайо Упамекано.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Контракт Упамекано із Баварією діє до літа 2026 року та досі не продовжений. Гравець дав усну згоду на перехід у Реал наприкінці сезону на правах вільного агента.

Мадридський клуб шукає нового центрального захисника в зв’язку з можливим відходом Антоніо Рюдігера та Давіда Алаби. Раніше Реал працював над підписанням вільним агентом Ібраіма Конате з Ліверпуля. Від цього варіанту остаточно ще не відмовилися, проте тепер пріоритетною опцією є саме Упамекано.

У жовтні повідомлялося про те, що у підписанні захисника Баварії також зацікавлена Барселона.