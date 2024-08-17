Мареска: Ніхто з клубу не просив мене виводити команду в Лігу чемпіонів цього року
Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів про поставлені задачі на поточний сезон від керівництва клубу.
Слова італійського фахівця передає журналіст Бен Джейкобс.
"Ніхто з клубу не просив мене про Лігу чемпіонів цього року. Ніхто не казав, що нам потрібно фінішувати в четвірці найкращих. Вони сказали, що нам потрібно просто змагатися, крок за кроком", — сказав наставник.
Зазначимо, що за "синіх" виступає український вінгер Михайло Мудрик, який, в минулому сезоні відіграв 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 2 результативними передачами. Раніше він зробив доволі гучну заяву, сказавши, що люди ще побачать його найкращу форму.
Нагадаємо, Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно, який напередодні погодився очолити збірну США. Завтра, 18 серпня, о 18:30 за київським часом, підопічні Енцо зійдуться у поєдинку проти Манчестер Сіті у межах 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.