Мареска: Ніхто з клубу не просив мене виводити команду в Лігу чемпіонів цього року

Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів про поставлені задачі на поточний сезон від керівництва клубу.

Слова італійського фахівця передає журналіст Бен Джейкобс.

"Ніхто з клубу не просив мене про Лігу чемпіонів цього року. Ніхто не казав, що нам потрібно фінішувати в четвірці найкращих. Вони сказали, що нам потрібно просто змагатися, крок за кроком", — сказав наставник.

🗣️ Enzo Maresca says Chelsea's owners haven't told him he has to get #UCL this season. "Nobody from the club asked me for Champions League this year. Nobody said we need to finish in the [top] four. What they said is that we need to arrive and compete, step by step." pic.twitter.com/NmomYj5gu4 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 16, 2024

Зазначимо, що за "синіх" виступає український вінгер Михайло Мудрик, який, в минулому сезоні відіграв 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 2 результативними передачами. Раніше він зробив доволі гучну заяву, сказавши, що люди ще побачать його найкращу форму.

Нагадаємо, Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно, який напередодні погодився очолити збірну США. Завтра, 18 серпня, о 18:30 за київським часом, підопічні Енцо зійдуться у поєдинку проти Манчестер Сіті у межах 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.