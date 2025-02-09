Мареска: Не сумуємо за Феліксом

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував трансфер Жоау Фелікса в Мілан, який відбувся у завершальні години зимового трансферного вікна.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ні, ми не сумуємо за Феліксом. Жоау щасливий у Мілані, а ми щасливі, що йому там добре.

В день дедлайну двоє наших нападників отримали травми – це важко було спрогнозувати. Втім, Джексон незабаром має повернутись", – розповів Мареска.

🔵🇵🇹 Enzo Maresca: “We are not missing João Félix”.



“João is happy at Milan and we are happy João is happy there”.



“We had two striker injuries on deadline day, it is something difficult to think. But Nico Jackson can be back very soon”. pic.twitter.com/EARmOGD1d4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2025

У першій половині поточного сезону Фелікс взяв участь у 20 матчах за Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.

Зазначимо, що трансфер відбувся на правах оренди до кінця кампанії. Опція викупу в угоді не зафіксована.

У складі Мілана португалець встиг зіграти два матчі у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею в поєдинку Кубку Італії.

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