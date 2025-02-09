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Мареска: Не сумуємо за Феліксом

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 11:54
Мареска: Не сумуємо за Феліксом
Жоау Фелікс
Getty images

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував трансфер Жоау Фелікса в Мілан, який відбувся у завершальні години зимового трансферного вікна.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ні, ми не сумуємо за Феліксом. Жоау щасливий у Мілані, а ми щасливі, що йому там добре.

В день дедлайну двоє наших нападників отримали травми – це важко було спрогнозувати. Втім, Джексон незабаром має повернутись", – розповів Мареска.

У першій половині поточного сезону Фелікс взяв участь у 20 матчах за Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.

Зазначимо, що трансфер відбувся на правах оренди до кінця кампанії. Опція викупу в угоді не зафіксована.

У складі Мілана португалець встиг зіграти два матчі у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею в поєдинку Кубку Італії.

Раніше стали відомі нові подробиці ситуації вінгера "синіх" Михайла Мудрика, який має проблеми на тлі позитивної допінг-проби.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Жоау Фелікс Енцо Мареска

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