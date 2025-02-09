Мареска: Не сумуємо за Феліксом
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував трансфер Жоау Фелікса в Мілан, який відбувся у завершальні години зимового трансферного вікна.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Ні, ми не сумуємо за Феліксом. Жоау щасливий у Мілані, а ми щасливі, що йому там добре.
В день дедлайну двоє наших нападників отримали травми – це важко було спрогнозувати. Втім, Джексон незабаром має повернутись", – розповів Мареска.
У першій половині поточного сезону Фелікс взяв участь у 20 матчах за Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.
Зазначимо, що трансфер відбувся на правах оренди до кінця кампанії. Опція викупу в угоді не зафіксована.
У складі Мілана португалець встиг зіграти два матчі у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею в поєдинку Кубку Італії.
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