Мареска оцінив гру Мудрика по Челсі проти Гайденгайма

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Гайденгаймом (2:0) у матчі Ліги конференцій. Він відмітив, що Мудрик, як і всі гравці, добре себе проявили.

Слова тренера цитує Football London.

"Мудрик один із гравців, які добре зіграли. Сьогодні ввечері важко знайти гравців, які не зіграли добре. Нам потрібно, щоб усі вони використовували шанси, коли вони їм надаються. Всі вони хочуть грати більше, всі вони заслуговують грати і працюють фантастично. Ми будемо ділитися хвилинами в наступних матчах, тому що у нас так багато ігор, і це нормально", – сказав Мареска.

Вінгер розпочав зустріч у стартовому складі та відзначився голом. Також на його рахунку 57% точних передач (12 з 21), дві ключові передачі, завдав 2 удар по воротах (1 заблокований) та провів 2 вдалих дриблінги з 5. Дізнатися оцінку Михайла за гру можна ТУТ.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій. Він забив у ворота вірменського Ноаха (8:0).