Мареска: Мудрик іноді досить скромно виглядає на полі
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска напередодні матчу Ліги конференції проти вірменського Ноа заявив, що Мудрик іноді досить скромно грає.
Його слова цитує Football.london.
"Він не грає у старті на постійній основі, але він грає. У плані оборони йому є куди зростати, як і іншим.
Важко міняти людей. Ми можемо допомогти їм стати кращими. Ти скромний чи ні, це те, з чим тобі треба працювати самому. Міша іноді виглядає скромним на полі, але загалом, коли він з нами, він почувається впевнено", – сказав Мареска.
Нагадаємо, Мудрик також став найкращим гравцем у минулому матчі "пенсіонерів" у Лізі конференцій проти Панатінаїкоса за версією вболівальників, де він забив дебютний гол в сезоні-2024/25 та віддав два асисти.
Цього сезону на рахунку Михайла Мудрика 10 ігор за Челсі у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.