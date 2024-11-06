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Мареска: Мудрик іноді досить скромно виглядає на полі

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 18:04
Мареска: Мудрик іноді досить скромно виглядає на полі
Михайло Мудрик
x.com/ChelseaFC

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска напередодні матчу Ліги конференції проти вірменського Ноа заявив, що Мудрик іноді досить скромно грає.

Його слова цитує Football.london.

"Він не грає у старті на постійній основі, але він грає. У плані оборони йому є куди зростати, як і іншим.

Важко міняти людей. Ми можемо допомогти їм стати кращими. Ти скромний чи ні, це те, з чим тобі треба працювати самому. Міша іноді виглядає скромним на полі, але загалом, коли він з нами, він почувається впевнено", – сказав Мареска.

Нагадаємо, Мудрик також став найкращим гравцем у минулому матчі "пенсіонерів" у Лізі конференцій проти Панатінаїкоса за версією вболівальників, де він забив дебютний гол в сезоні-2024/25 та віддав два асисти.

Цього сезону на рахунку Михайла Мудрика 10 ігор за Челсі у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.

Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска Ліга конференцій сезону-2024/25

Енцо Мареска

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