Реал хоче підписати гравця збірної Іспанії та Аль-Насра

Мадридський Реал цікавиться захисником збірної Іспанії та саудівського Аль-Насра Емеріком Ляпортом.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" давно зацікавлене у підписання гравці, та планує здійснити трансфер влітку 2025 року. Сам Ляпорт не проти повернутися до гри в Європі після свого відходу в Аль-Наср з Манчестер Сіті. Варто зазначити, що інтерес мадридців до іспанця йде ще з часів його гри за "містян.

У сезоні-2024/25 на рахунку Ляпорта 3 голи в 12 матчах за Аль-Наср. Разом з ним у клубі виступає зірковий Кріштіану Роналду. Портал Transfermarkt оцінює вартість оборонця у 20 млн євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Реал готовий продати лідера своєї атаки за 100 млн євро.