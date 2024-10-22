Реал готовий продати нападника за 100 млн євро
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Мадридський Реал готовий до продажу бразильського нападника Родріго Гоеса.
Про це повідомляє El Gol Digital.
23-річний форвард зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті та Ліверпуль, які готові запропонувати за футболіста 100 млн євро.
У Реалі не вважають Родріго недоторканим та готові до його трансферу.
23-річний футболіст перейшов до "вершкових" влітку 2019 року. За нього було заплачено Сантосу 45 млн євро.
Цього сезону на його рахунку 3 голи та 3 результативні передачі за 12 матчів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 110 млн євро.
Раніше Анчелотті розповів, яку роботу на полі повинен виконувати зірковий форвард команди Кіліан Мбаппе.