Реал готовий продати нападника за 100 млн євро

Мадридський Реал готовий до продажу бразильського нападника Родріго Гоеса.

Про це повідомляє El Gol Digital.

23-річний форвард зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті та Ліверпуль, які готові запропонувати за футболіста 100 млн євро.

У Реалі не вважають Родріго недоторканим та готові до його трансферу.

23-річний футболіст перейшов до "вершкових" влітку 2019 року. За нього було заплачено Сантосу 45 млн євро.

Цього сезону на його рахунку 3 голи та 3 результативні передачі за 12 матчів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 110 млн євро.

Раніше Анчелотті розповів, яку роботу на полі повинен виконувати зірковий форвард команди Кіліан Мбаппе.