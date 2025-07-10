Колишня зірка Шахтаря може продовжити кар’єру в Азербайджані

Іменитий бразильський вінгер австралійського Сіднея Дуглас Коста може перейти в азербайджанський Нефтчі з міста Баку.

Про це повідомляє SportInfo.az.

За їхньою інформацією, переговори з оточенням 34-річного бразильця щодо можливого переходу вже ведуться. Контракт колишнього гравця збірної Бразилії з Сіднеєм діє до літа 2026 року, трансферна вартість гравця наразі оцінюється лише у 650 тисяч євро.

Дуглас Коста виступає за Сідней з літа 2024 року. В минулому сезоні на його рахунку 6 голів і 8 асистів у 25 матчах у всіх турнірах.

Раніше Дуглас Коста виступав за Греміо, донецький Шахтар, Баварію, Ювентус, Лос-Анджелес Гелаксі та Флуміненсе. Відзначився 3 голами в 31 матчі за збірну Бразилії.