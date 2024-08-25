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Колишній лідер Шахтаря продовжить кар'єру в Австралії

Руслан Травкін — 25 серпня, 21:10
Колишній лідер Шахтаря продовжить кар'єру в Австралії
Дуглас Коста
Getty images

Колишній лідер донецького Шахтаря Дуглас Коста стане гравцем австралійського Сіднея.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Ексгравець Баварії та Ювентуса приєднається до австралійського клубу на правах вільного агента. Сторони домовилися про дворічний контракт.

33-річний Коста грав за Шахтар з 2010 до 2015 року. За цей період у складі "гірників" бразилець провів 202 гри, у яких забив 38 голів. На рахунку Дугласа 3 голи за 31 поєдинок у складі збірної Бразилії.

Нагадаємо, останнім клубом Дугласа був Флуміненсе, але він розірвав контракт місяць тому.

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