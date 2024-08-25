Колишній лідер Шахтаря продовжить кар'єру в Австралії

Колишній лідер донецького Шахтаря Дуглас Коста стане гравцем австралійського Сіднея.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Ексгравець Баварії та Ювентуса приєднається до австралійського клубу на правах вільного агента. Сторони домовилися про дворічний контракт.

33-річний Коста грав за Шахтар з 2010 до 2015 року. За цей період у складі "гірників" бразилець провів 202 гри, у яких забив 38 голів. На рахунку Дугласа 3 голи за 31 поєдинок у складі збірної Бразилії.

🚨🔵 Douglas Costa to Sydney FC, here we go! Former Juventus and Bayern winger will join Australian side in massive move for the league.



Douglas was available as free agent and he has agreed on two year deal with Sydney FC.



Documents in place, deal done. 🇧🇷🇦🇺 pic.twitter.com/oKpymDOfyP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

Нагадаємо, останнім клубом Дугласа був Флуміненсе, але він розірвав контракт місяць тому.