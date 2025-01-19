Комо підписав контракт із колишньою зіркою Тоттенгема
Деле Аллі
tottenhamhotspur.com
Колишній півзахисник збірної Англії, який раніше виступав за Тоттенгем та Евертон – Деле Аллі став гравцем Комо.
Про підписання оголосила пресслужба італійського клубу.
Контракт гравця розрахований до літа 2026 року з правом продовження ще на один сезон. Transfermarkt оцінює трансферну вартість 28-річного футболіста у 3.5 мільйони євро.
Останнім клубом англійця був Евертон, який він залишив цього місяця.
Найкращі роки кар'єри Аллі провів за Тоттенгем, після чого вважався одним з найбільш талановитих гравців збірної Англії.
За свою кар'єру він провів на клубному рівні 385 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 72 гольові передачі.
Раніше Аллі заявив про бажання повернутись до збірної Англії.