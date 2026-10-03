Ексзірка збірної Англії підтримує форму на базі клубу з 8-го дивізіону Англії

Іменитий англійський півзахисник Деле Аллі перебуває у пошуках нового клубу та наразі підтримує форму у команді восьмого дивізіону Англії.

Про це повідомляє A BOLA.

30-річний гравець не планує завершувати кар'єру та тренувався на базі "Віндзор Ітон". Команда виступає у восьмому за рівнем дивізіоні англійського футболу, стадіон якої має місткість лише 3500 глядачів.

Аллі знаходиться в статусі вільного агента понад рік, у вересні 2025-го він розірвав контракт із Комо. Там за пів року він провів на полі всього 9 хвилин в офіційних матчах.

Півзахисник відомий за виступами за Тоттенгем, за який він зіграв 181 матч і відзначився 51 голом. У 2018 році Аллі оцінювався порталом Transfermarkt у 100 мільйонів євро.

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Окрім Тоттенгема та Комо, він також виступав за Евертон та Бешикташ. В активі Деле 37 поєдинків за національну збірну Англії.