У пошуках нового клубу: колишня зірка збірної Англії підтримує форму на базі Тоттенгема

Олександр Булава — 4 березня 2026, 21:13
Деле Аллі
ФК Комо

Іменитий англійський півзахисник Деле Аллі підтримує форму на базі Тоттенгема, поки перебуває у пошуках нового клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний гравець не планує завершувати кар'єру і готовий до нового виклику. Тоттенгем дозволив гравцю підтримувати форму на власні базі.

Нагадаємо, наразі Аллі знаходиться в статусі вільного агента: на початку вересня він розірвав контракт із Комо. Там за пів року він провів на полі всього 9 хвилин в офіційних матчах.

Півзахисник відомий за виступами за Тоттенгем, за який він зіграв 181 матч і відзначився 51 голом. У 2018 році Аллі оцінювався порталом Transfermarkt у 100 мільйонів євро.

Окрім Тоттенгема та Комо, він також виступав за Евертон та Бешикташ. В активі Деле 37 поєдинків за національну збірну Англії.

Деле Аллі

Деле Аллі

