У пошуках нового клубу: колишня зірка збірної Англії підтримує форму на базі Тоттенгема

Іменитий англійський півзахисник Деле Аллі підтримує форму на базі Тоттенгема, поки перебуває у пошуках нового клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний гравець не планує завершувати кар'єру і готовий до нового виклику. Тоттенгем дозволив гравцю підтримувати форму на власні базі.

Нагадаємо, наразі Аллі знаходиться в статусі вільного агента: на початку вересня він розірвав контракт із Комо. Там за пів року він провів на полі всього 9 хвилин в офіційних матчах.

🚨 Dele Alli, training at Tottenham ground today while he’s searching for new club.



Dele wants new chapter in football at 29 and Spurs gave him permission to train.



The English midfielder is available as free agent after he left Como in 2025. pic.twitter.com/cyGcwBHANU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026

Півзахисник відомий за виступами за Тоттенгем, за який він зіграв 181 матч і відзначився 51 голом. У 2018 році Аллі оцінювався порталом Transfermarkt у 100 мільйонів євро.

Окрім Тоттенгема та Комо, він також виступав за Евертон та Бешикташ. В активі Деле 37 поєдинків за національну збірну Англії.