У пошуках нового клубу: колишня зірка збірної Англії підтримує форму на базі Тоттенгема
Іменитий англійський півзахисник Деле Аллі підтримує форму на базі Тоттенгема, поки перебуває у пошуках нового клубу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
29-річний гравець не планує завершувати кар'єру і готовий до нового виклику. Тоттенгем дозволив гравцю підтримувати форму на власні базі.
Нагадаємо, наразі Аллі знаходиться в статусі вільного агента: на початку вересня він розірвав контракт із Комо. Там за пів року він провів на полі всього 9 хвилин в офіційних матчах.
Півзахисник відомий за виступами за Тоттенгем, за який він зіграв 181 матч і відзначився 51 голом. У 2018 році Аллі оцінювався порталом Transfermarkt у 100 мільйонів євро.
Окрім Тоттенгема та Комо, він також виступав за Евертон та Бешикташ. В активі Деле 37 поєдинків за національну збірну Англії.