Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Соломон не може вибратися з Ізраїлю через іранські обстріли

Олег Дідух — 17 червня 2025, 16:20
Соломон не може вибратися з Ізраїлю через іранські обстріли
Манор Соломон
Getty Images

Колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон, який зараз виступає за Лідс, не може вибратися з Ізраїлю через військовий конфлікт із Іраном і ракетні удари з іранського боку.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше Соломон прибув у Ізраїль для того, щоби одружитися зі своєю нареченою Даною Вошиною. Після весілля вони повинні були відправитися у медовий місяць, проте наразі пара не може вибратися з країни через закритий повітряний простір над Ізраїлем.

Зазначимо, що з аналогічною проблемою зіткнувся і форвард Інтера Мехді Таремі, який не зміг приєднатися до міланців на клубному чемпіонаті світу через те, що був у Ірані в момент загострення конфлікту між державами та початку обміну ракетними ударами.

Нагадаємо, Соломон виступав за Шахтар у 2019 – 2022 роках і покинув донецький клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Лідс Манор Соломон

Манор Соломон

Марсель планує придбати колишнього вінгера Шахтаря: "гірники" отримають 10% з продажу
Ексхавбек Шахтаря влітку може стати одноклубником Миколенка
Клуб АПЛ готовий продати ексхавбека Шахтаря, за якого навіть не заплатив
Ексвінгер Шахтаря Соломон знайшов собі новий клуб
Романо назвав наступний клуб Соломона

Останні новини