Соломон не може вибратися з Ізраїлю через іранські обстріли

Колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон, який зараз виступає за Лідс, не може вибратися з Ізраїлю через військовий конфлікт із Іраном і ракетні удари з іранського боку.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше Соломон прибув у Ізраїль для того, щоби одружитися зі своєю нареченою Даною Вошиною. Після весілля вони повинні були відправитися у медовий місяць, проте наразі пара не може вибратися з країни через закритий повітряний простір над Ізраїлем.

Зазначимо, що з аналогічною проблемою зіткнувся і форвард Інтера Мехді Таремі, який не зміг приєднатися до міланців на клубному чемпіонаті світу через те, що був у Ірані в момент загострення конфлікту між державами та початку обміну ракетними ударами.

Нагадаємо, Соломон виступав за Шахтар у 2019 – 2022 роках і покинув донецький клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії.