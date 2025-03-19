Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзірка Роми зробив вибір між Довбиком і Лукаку

Олег Дідух — 19 березня 2025, 16:16
Ексзірка Роми зробив вибір між Довбиком і Лукаку
Артем Довбик
Getty Images

Відомий ексзахисник Роми Венсан Кандела зізнався, що між Артемом Довбиком і Ромелу Лукаку зробив би вибір на користь бельгійця.

51-річного француза цитує SoloLaRoma.

"Між Довбиком і Лукаку я обрав би другого. Але це завжди залежить від тренера. Під керівництвом Конте Лукаку завжди робить різницю на полі, з іншими тренерами він розслабляється. Але його статистика не викликає сумнівів", – заявив Кандела.

Француз виступав за Рому в 1997 – 2005 роках, у 2001 році виграв чемпіонат Італії зі столичним клубом. Зі збірної Франції Кандела став чемпіоном світу 1998 року на чемпіоном Європи 2000 року.

Нагадаємо, Довбик влітку 2024 року прийшов у Рому саме на місце Лукаку, який перейшов у Наполі. У четвер, 20 березня, два нападники зійдуться в очній зустрічі в матчі Ліги націй Україна – Бельгія.

Рома Артем Довбик Ромелу Лукаку

Рома

Спортдир Роми оцінив перший сезон Довбика в Італії
Зірковий одноклубник Довбика пропустить близько місяця через травму
Гол Довбика приніс Ромі перемогу над Кальярі, Лаціо зганьбилось проти Болоньї, Фіорентина розбила Ювентус
Забив та приніс перемогу: Довбик дізнався оцінку за матч проти Кальярі
Раньєрі: Довбику потрібна ласка та розуміння

Останні новини