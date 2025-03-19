Ексзірка Роми зробив вибір між Довбиком і Лукаку

Відомий ексзахисник Роми Венсан Кандела зізнався, що між Артемом Довбиком і Ромелу Лукаку зробив би вибір на користь бельгійця.

51-річного француза цитує SoloLaRoma.

"Між Довбиком і Лукаку я обрав би другого. Але це завжди залежить від тренера. Під керівництвом Конте Лукаку завжди робить різницю на полі, з іншими тренерами він розслабляється. Але його статистика не викликає сумнівів", – заявив Кандела.

Француз виступав за Рому в 1997 – 2005 роках, у 2001 році виграв чемпіонат Італії зі столичним клубом. Зі збірної Франції Кандела став чемпіоном світу 1998 року на чемпіоном Європи 2000 року.

Нагадаємо, Довбик влітку 2024 року прийшов у Рому саме на місце Лукаку, який перейшов у Наполі. У четвер, 20 березня, два нападники зійдуться в очній зустрічі в матчі Ліги націй Україна – Бельгія.