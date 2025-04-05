Ексгравець Роми: Довбик – одна із сильних сторін команди Раньєрі

Колишній півзахисник Рома Алессандро Амантіно Мансіні позитивно оцінив гру форварда збірної України Артема Довбика у поточному сезоні.

44-рінчого бразильця цитує TuttoMercato24.

"Довбик зараз, безсумнівно, є однією з сильних сторін команди Раньєрі. Він переживає дійсно важливий момент. Артем – нападник, який мене приємно здивував, він справді добре грає і стає відкриттям", – заявив Мансіні.

Бразилець виступав за Рому в 2003 – 2008 роках, сумарно провів 222 матчі та забив 59 голів.

На рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 39 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше 27-річний українець увійшов до числа претендентів на приз найкращому гравцеві березня в Серії А.