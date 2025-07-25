Від фіналу Ліги Європи до Чемпіоншипу: ексзірка Манчестер Юнайтед міг опинитися в команді Рейнольдса

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен міг опинитися в Рексемі з Чемпіоншипу.

Про це повідомляє DailyMail.

Команда, власником якої є відомий актор Раян Рейнольдс, вже зробила приголомшливу пропозицію півзахиснику, але Еріксен відмовився. Він хоче продовжити виступи у вищому дивізіоні.

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" Рексем дійсно модернізує все як на полі, так і поза ним, і це надзвичайно вражаючий проєкт. Але Крістіан все ще хоче грати в першокласному чемпіонаті, і він абсолютно точно хоче залишитися в Західній Європі. Є певні контакти, але це має влаштовувати обидві сторони", – сказав представник Еріксена Мартін Шутс.

Данський півзахисник приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року на правах вільного агента. У сезоні 2024/25 Англійської Прем’єр-Ліги Еріксен провів 32 матчі, в яких відзначився 1 голом та 2 асистами. Також він зі своєю командою вийшов у фінал Ліги Європи, де програв Тоттенгему.

Раніше повідомлялося, що МЮ залишить низка гравців. Серед них – і Еріксен. 33-річний футболіст вже встиг попрощатися з командою.

В одному з інтерв’ю данський півзахисник заявляв, що "манкуніанцям" пощастило не вилетіти з АПЛ за підсумками минулого сезону.