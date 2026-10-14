Катарський Аль-Шамаль оголосив про трансфер 5-разового чемпіона АПЛ

Катарський футбольний клуб Аль-Шамаль оголосив про перехід 5-разового чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Ріяда Мареза.

Про це повідомляється на сайті колективу.

В офіційній заяві не зазначається, на який термін співпраці був підписаний контракт гравця. Утім, за даними Transfermarkt, угода розрахована до червня 2027 року.

Фінансові деталі трансферу не розголошуються. Варто зазначити, що алжирця підписали на правах вільного агента.

Зауважимо, що Марез потрапив в Англійську Прем'єр-лігу у січні 2014 року, перейшовши з Гавра до Лестера. У футболці "лисів" вінгер провів 179 матчів, у яких відзначився 48 голами та 35 асистами.

Він допоміг команді здобути сенсаційне чемпіонство у сезоні-15/16, коли командою керував Клаудіо Раньєрі.

А вже влітку 2018 року Марез залишив розташування лестерського колективу та уклав угоду з Манчестер Сіті. У складі "містян" футболіст відіграв 236 поєдинків і записав до свого активу 78 забитих м'ячів та 59 результативних передач.

Він допоміг манчестерцям виграти Лігу чемпіонів, 4 рази стати чемпіоном Англії, тричі тріумфувати у Кубку ліги, двічі підняти над головою Кубок Англії та здобути звитягу у Суперкубку Англії.

Марез покинув Манчестер Сіті влітку 2023 року та перейшов до саудівського Аль-Ахлі, у якому провів 122 гри (37 голів та 50 асистів). Напередодні залишив клуб у статусі вільного агента. А до цього завершив кар'єру у збірній після вильоту з чемпіонату світу-2026.