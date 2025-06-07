Ексфутболіст Шахтаря зацікавив італійські топклуби

Колишній захисник Шахтаря Додо, який представляє кольори Фіорентини, може перебратись в один з топклубів Італії.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 26-річного бразильця зацікавлені Мілан та Ювентус. "Фіалки", своєю чергою, намагаються продовжити контракт з Додо, щоб збільшити його трансферну вартість.

#Fiorentina are working to extend #Dodò’s contract until 2030 (€2,2M/year), but there is no agreement yet. Some clubs are at window as #ACMilan, #Juventus, which are monitoring the right back. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2025

Футболіст представляє Фіорентину з 2022 року – тоді "гірники" отримали за свого футболіста майже 15 млн євро.

Чинний контракт Додо з італійським колективом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Фіорентина може повернути свого колишнього головного тренера.