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Ексфутболіст Шахтаря зацікавив італійські топклуби

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 09:49
Ексфутболіст Шахтаря зацікавив італійські топклуби
Додо
ФК Шахтар

Колишній захисник Шахтаря Додо, який представляє кольори Фіорентини, може перебратись в один з топклубів Італії.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 26-річного бразильця зацікавлені Мілан та Ювентус. "Фіалки", своєю чергою, намагаються продовжити контракт з Додо, щоб збільшити його трансферну вартість.

Футболіст представляє Фіорентину з 2022 року – тоді "гірники" отримали за свого футболіста майже 15 млн євро.

Чинний контракт Додо з італійським колективом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Фіорентина може повернути свого колишнього головного тренера.

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Додо

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