Ексфутболіст Шахтаря зацікавив італійські топклуби
Додо
ФК Шахтар
Колишній захисник Шахтаря Додо, який представляє кольори Фіорентини, може перебратись в один з топклубів Італії.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
У послугах 26-річного бразильця зацікавлені Мілан та Ювентус. "Фіалки", своєю чергою, намагаються продовжити контракт з Додо, щоб збільшити його трансферну вартість.
Футболіст представляє Фіорентину з 2022 року – тоді "гірники" отримали за свого футболіста майже 15 млн євро.
Чинний контракт Додо з італійським колективом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 22 мільйони євро.
Раніше повідомлялось, що Фіорентина може повернути свого колишнього головного тренера.