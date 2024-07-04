Політик розніс Шевченка, Реброва та українських тренерів за інертність у вирішенні проблеми олімпійської збірної

Колишній віцепрезидент Національного олімпійського комітету Микола Томенко вважає, що керівники Української асоціації футболу зробили недостатньо для того, щоб олімпійська збірна була представлена оптимальним складом на Іграх-2024 у Парижі.

Про це він написав у своєму Facebook.