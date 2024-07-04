Політик розніс Шевченка, Реброва та українських тренерів за інертність у вирішенні проблеми олімпійської збірної
Колишній віцепрезидент Національного олімпійського комітету Микола Томенко вважає, що керівники Української асоціації футболу зробили недостатньо для того, щоб олімпійська збірна була представлена оптимальним складом на Іграх-2024 у Парижі.
Про це він написав у своєму Facebook.
"У мене просте запитання до керівників нашої Української асоціації футболу, до президента УАФ, радника Зеленського Андрія Шевченка і віце-президента УАФ, друга Єрмака Сергія Реброва: "А що Ви зробили, щоб Олімпійська збірна України вчасно почала підготовку у своєю найкрашому складі?"
У мене також запитання до тренера Динамо і депутата Київради від патріотичної партї "Удар" Олександра Шовковського (до власників клубу у мене запитань немає):
— невже гонитва за грошима Ліги чемпіонів і гра з сербським Партизаном важливіша за гідну презентацію футбольної і водночас воюючої України перед мільярдами глядачів Олімпіади в Парижі.
Між іншим, тренер Шахтаря боснієць Маріно Пушич виявився більш свідомим і патріотичнішим за українських тренерів і відпустив 5 гравців до олімпійської збірної. Хоча, щонайменше, Артем Бондаренко і Георгій Судаков, які були одними із лідерів нашої молодіжної команди, мусили би бути разом зі своїми одноклубниками Сіканом, Очеретьком, Криськівим, Сігєєвим та Фесюном", — написав Томенко.