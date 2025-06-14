Велика частка мого серця, – екстренер Ярмолюка зворушливо попрощався з Брентфордом

Колишній тренер Єгора Ярмолюка у Брентфорді Томас Франк попрощався з вболівальниками після свого призначення у Тоттенгем.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Настав час рухатись далі. Але залишаючи Брентфорд, я залишаю тут велику частку свого серця – не тільки на футбольному полі, а й серед вболівальників. Я радий, що клуб надав мені змогу втілити у життя усі мої задуми, плани та мрії", – сказав Франк.

Зазначимо, що минулий сезон став одним з кращих в історії Брентфорда – команда до останнього боролась за місце у єврокубках, але посіла 10 місце в АПЛ.

"Бджоли" отримали за свого наставника компенсацію у 10 мільйонів фунтів, а сам фахівець підписав контракт з Тоттенгемом до 2028 року.

Томас Франк тренував Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Раніше повідомлялось, що "шпори" зацікавлені у підписанні вінгера Брентфорда, який одною ногою був у Манчестер Юнайтед.