Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Велика частка мого серця, – екстренер Ярмолюка зворушливо попрощався з Брентфордом

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 07:24
Велика частка мого серця, – екстренер Ярмолюка зворушливо попрощався з Брентфордом
Тоттенгем

Колишній тренер Єгора Ярмолюка у Брентфорді Томас Франк попрощався з вболівальниками після свого призначення у Тоттенгем.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Настав час рухатись далі. Але залишаючи Брентфорд, я залишаю тут велику частку свого серця – не тільки на футбольному полі, а й серед вболівальників.

Я радий, що клуб надав мені змогу втілити у життя усі мої задуми, плани та мрії", – сказав Франк.

Зазначимо, що минулий сезон став одним з кращих в історії Брентфорда – команда до останнього боролась за місце у єврокубках, але посіла 10 місце в АПЛ.

"Бджоли" отримали за свого наставника компенсацію у 10 мільйонів фунтів, а сам фахівець підписав контракт з Тоттенгемом до 2028 року.

Томас Франк тренував Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Раніше повідомлялось, що "шпори" зацікавлені у підписанні вінгера Брентфорда, який одною ногою був у Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Тоттенгем Томас Франк

Томас Франк

Тренер команди Ярмолюка очолив Тоттенгем
Тоттенгем узгодив перехід нового головного тренера
Переговори між тренером клубу Ярмолюка та Тоттенгемом перебувають на завершальному етапі
Тренер Брентфорда хоче перейти у Тоттенгем
Наставник клубу Ярмолюка – головний претендент на заміну Постекоглу в Тоттенгемі

Останні новини