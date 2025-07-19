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Я захотів додати у життя ризик, – екстренер Ярмолюка пояснив рішення очолити Тоттенгем

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 08:29
Я захотів додати у життя ризик, – екстренер Ярмолюка пояснив рішення очолити Тоттенгем
Тоттенгем

Колишній головний тренер Єгора Ярмолюка у Брентфорді Томас Франк висловився про своє рішення очолити Тоттенгем.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Мені подобається кидати собі виклик. Мене ще жодного разу не звільняли, тож я захотів додати трішки ризику у своє життя.

Звісно, коли ми приходимо у великий клуб, то відчуваємо тиск. Ми повинні демонструвати виключно високі результати. Мені подобаються мої амбіції. Мова йде не про те, щоб виграти матч тут і зараз, а про довгострокову перспективу", – розповів Франк.

Зазначимо, що минулий сезон став одним з кращих в історії Брентфорда – команда до останнього боролась за місце у єврокубках, але посіла 10 місце в АПЛ.

"Бджоли" отримали за свого наставника компенсацію у 10 мільйонів фунтів, а сам фахівець підписав контракт з Тоттенгемом до 2028 року. 

Раніше повідомлялось, що "шпори" можуть перехопити Іллю Запарного у ПСЖ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Тоттенгем Томас Франк

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