Тоттенгем може перехопити Забарного в ПСЖ

Лондонський Тоттенгем прагне підписати центрального захисника збірної України та Борнмута Іллю Забарного.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука ді Марціо.

"Шпори" готові виплатити "вишням" 70 млн євро, включаючи бонуси, якщо гравець погодиться перейти в лондонський клуб.

Перепоною для цього переходу може стати домовленість Забарного із чинним переможцем Ліги чемпіонів, ПСЖ.

Раніше ПСЖ пропонував за Забарного 60 мільйонів євро, що Борнмут вважав недостатньою сумою, адже англійський колектив хоче отримати 70-75 мільйонів. Переговори між клубами мають відновитися найближчим часом.

Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що 20% від переходу Забарного може отримати й київське Динамо.