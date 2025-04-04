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Гравці Марселя влаштували бунт проти Де Дзербі

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 19:49
Гравці Марселя влаштували бунт проти Де Дзербі
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Гравці Марселя влаштували бунт про ти головного тренера команди Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Get French Football News.

У суботу, 29 березня, Марсель в 27 турі Ліги й несподівано програв Реймсу 1:3. Після матчу Де Дзербі скасував два запланованих вихідних для гравців, залишивши команду ночувати на клубній базі.

У понеділок, 31 березня, перед початком тренування Де Дзербі виступив з промовою перед гравцями, заявивши, що у матчі проти Реймса побачив безвольну команду та не хоче її тренувати, передавши право провести тренування своєму асистенту.

У відповідь гравці заявили, що відмовляються проводити тренування. Виник конфлікт, який вдалося погасити лише після втручання спортивного директора Мехді Бенатья.

Поразка від Реймса стала для Марселя третьою поспіль в Лізі 1. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Раніше повідомлялося про те, що Де Дзербі може очолити Мілан.

Марсель Роберто Де Дзербі

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