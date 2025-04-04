Гравці Марселя влаштували бунт проти Де Дзербі

Гравці Марселя влаштували бунт про ти головного тренера команди Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Get French Football News.

У суботу, 29 березня, Марсель в 27 турі Ліги й несподівано програв Реймсу 1:3. Після матчу Де Дзербі скасував два запланованих вихідних для гравців, залишивши команду ночувати на клубній базі.

У понеділок, 31 березня, перед початком тренування Де Дзербі виступив з промовою перед гравцями, заявивши, що у матчі проти Реймса побачив безвольну команду та не хоче її тренувати, передавши право провести тренування своєму асистенту.

У відповідь гравці заявили, що відмовляються проводити тренування. Виник конфлікт, який вдалося погасити лише після втручання спортивного директора Мехді Бенатья.

Поразка від Реймса стала для Марселя третьою поспіль в Лізі 1. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Раніше повідомлялося про те, що Де Дзербі може очолити Мілан.