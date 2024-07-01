Йовичевич оголосив про відхід з Аль-Раеда

Хорватський тренер Ігор Йовичевич залишив саудівський Аль-Раед.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Я хотів би заявити, що сьогодні моя подорож з Аль-Раедом підійшла до кінця. Дуже довгий, складний сезон, з безліччю прекрасних моментів і емоцій. Ми були разом, як одна сім'я. Але сьогодні наші шляхи розходяться. Тепер я зможу насолоджуватися переглядом з маленьких екранів.

Також хотів би сказати, що коли у нас були погані результати, погані часи, мене підтримували всі члени клубу, президент, весь персонал і гравці. Ми підтримували один одного, щоб досягти того, у що вірили.

Мені дуже пощастило, що якерував цим клубом і цими гравцями. Я хотів би подякувати своїм гравцям за кожну хвилину, яку ми провели разом. Я хочу подякувати пану Президенту за цю чудову можливість і досвід.

Я також хочу подякувати моєму тренерському штабу, директорам, членам клубу, медичному персоналу і особливо нашим вболівальникам за дивовижну підтримку, яку вони демонстрували протягом цього складного сезону.

Я бажаю Аль Раеду та моїм гравцям великих успіхів у майбутньому. Готовий до нових викликів! З великою любов'ю, Ігор Йовичевич", — написав хорватський наставник.