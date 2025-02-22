Екстренер Кристала Люкенс – про Трампа: Президент США хоче зробити те, що і Росія

Колишній тренер херсонського Кристала Денніс Люкенс прокоментував останні висловлювання Дональда Трампа щодо України.

Наставник висловився у своїх соціальних мережах.

"Трамп зробив Україні щедру пропозицію? 1 година, щоб підписати контракт, щоб відмовитися від 50% ваших природних ресурсів? Оцінюється в 15 трильйонів доларів. Так, трильйонів. І жодних гарантій безпеки?



Тепер президент Сполучених Штатів хоче зробити те саме, що росіяни, коли намагалися вдертися в суверенну націю України, вбивши тисячі невинних цивільних осіб, чоловіків, жінок і дітей, і вкравши нашу землю. Стерти Україну. Зробіть це з Росією.



Україна є найбільшим виробником та експортером пшениці та зерна в Європі. Це те, що Росія прагне. Захист російськомовних? Я говорив російською кожен день, поки жив у Миколаєві. У всіх районах Херсона я розмовляв російською, і всі також.



Денацифікація України? Будь ласка, ми знаємо, хто справжній нацист", – обурився Люкенс.