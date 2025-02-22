Екстренер Кристала Люкенс – про Трампа: Президент США хоче зробити те, що і Росія
Колишній тренер херсонського Кристала Денніс Люкенс прокоментував останні висловлювання Дональда Трампа щодо України.
Наставник висловився у своїх соціальних мережах.
"Трамп зробив Україні щедру пропозицію? 1 година, щоб підписати контракт, щоб відмовитися від 50% ваших природних ресурсів? Оцінюється в 15 трильйонів доларів. Так, трильйонів. І жодних гарантій безпеки?
Тепер президент Сполучених Штатів хоче зробити те саме, що росіяни, коли намагалися вдертися в суверенну націю України, вбивши тисячі невинних цивільних осіб, чоловіків, жінок і дітей, і вкравши нашу землю. Стерти Україну. Зробіть це з Росією.
Україна є найбільшим виробником та експортером пшениці та зерна в Європі. Це те, що Росія прагне. Захист російськомовних? Я говорив російською кожен день, поки жив у Миколаєві. У всіх районах Херсона я розмовляв російською, і всі також.
Денацифікація України? Будь ласка, ми знаємо, хто справжній нацист", – обурився Люкенс.
Зазначимо, що американський фахівець працював у Кристалі з 2012 по 2013 рік, а потім з 2016 по 2018 рік тренував Судобудівник з Миколаєва.
Нагадаємо, раніше адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні.
Окрім того, на знак протесту проти політики президента США, виконавиця гімну Канади на фіналі Турніру чотирьох націй змінила текст.