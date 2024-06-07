Луческу розповів про шанси Румунії у матчі проти України

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу вважає, що збірній Румунії буде дуже важко в матчі проти України на груповому єтапі Євро-2024.

Його слова наводить румунське видання GSP.

"Чи є шанси у матчі з Україною? Дуже складно, але у футболі все можливо. В Україні є команда з футболістами, які вже давно грають разом у великих, сильних лігах. Що я можу вам сказати? У мене там 10 гравців", — сказав наставник.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.