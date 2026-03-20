Фіорентина хоче запросити екстренера Челсі

Олег Дідух — 20 березня 2026, 13:11
Керівництво Фіорентини хоче запросити на посаду головного тренера Енцо Мареску.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За їхньою інформацією, нещодавно спортивний директор Фіорентини Фабіо Паратічі зв'язувався з Марескою, проте тренер наразі не готовий очолити команду з Флоренції. 46-річний італієць сподівається отримати запрошення від Манчестер Сіті, який розглядає його як потенційну заміну Жузепу Гвардіолі.

Єдині італійські клуби, чиї пропозиції Мареска міг би розглянути зараз – це Ювентус і Наполі. Проте в жодному з них зміна тренера найближчим часом не передбачається.

Нагадаємо, Мареска залишається без роботи з 1 січня поточного року, коли його звільнили з Челсі. Він очолював лондонський клуб з літа 2024 року.

Фіорентину наразі очолює Паоло Ванолі, проте клубне керівництво розглядає можливість його звільнення наприкінці поточного сезону.

