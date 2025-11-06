Екстренер збірної Аргентини вдруге очолив Атланту Юнайтед

Іменитий аргентинський фахівець Херардо Мартіно призначений на посаду головного тренера клубу МЛС Атланта Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця сезону-2027. На посаді головного тренера Атланти Мартіно замінив Ронні Дейлу, який очолював команду з грудня 2024 року.

Сам Мартіно раніше вже очолював Атланту в 2017 – 2018 роках. Він був першим тренером команди після її приєднання до МЛС. Попереднім місцем роботи Мартіно був інший клуб МЛС, Інтер Маямі, який він очолював у 2023 – 2024 роках.

62-річний фахівець найбільше відомий за роботою з Барселоною та збірною Аргентини. Також працював із Браун Арресіфес, Сентраль Кордоба, Лібертадом, Серро Портеньо, Колоном, збірною Парагваю, Ньюеллз Олд Бойз і збірною Мексики.