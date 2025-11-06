Українська правда
Екстренер збірної Аргентини вдруге очолив Атланту Юнайтед

Олег Дідух — 6 листопада 2025, 20:16
Херардо Мартіно
Іменитий аргентинський фахівець Херардо Мартіно призначений на посаду головного тренера клубу МЛС Атланта Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця сезону-2027. На посаді головного тренера Атланти Мартіно замінив Ронні Дейлу, який очолював команду з грудня 2024 року.

Сам Мартіно раніше вже очолював Атланту в 2017 – 2018 роках. Він був першим тренером команди після її приєднання до МЛС. Попереднім місцем роботи Мартіно був інший клуб МЛС, Інтер Маямі, який він очолював у 2023 – 2024 роках.

62-річний фахівець найбільше відомий за роботою з Барселоною та збірною Аргентини. Також працював із Браун Арресіфес, Сентраль Кордоба, Лібертадом, Серро Портеньо, Колоном, збірною Парагваю, Ньюеллз Олд Бойз і збірною Мексики.

