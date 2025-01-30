Атланта оголосила про підписання хавбека Ньюкасла

Атланта Юнайтед підсилила склад парагвайцем Мігелем Альміроном з Ньюкаслу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний гравець підписав угоду до 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, трансфер коштував американському клубу близько 9,5 млн фунтів.

30-річний Альмірон приєднався до Ньюкасла у січні 2019 року саме з Атланти за 24 млн євро.

Цього сезону за клуб він провів 10 матчів у всіх турнірах, але за 300 хвилин ігрового часу не відзначився результативними діями.

Напередодні Фенербахче завершив підписання захисника Парі Сен-Жермен Мілана Шкріньяра.