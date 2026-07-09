Експівзахисника збірної Франції затримали для допиту за підозрою у відмиванні коштів групи наркоторговців
Французькі правоохоронні органи затримали під варту колишнього півзахисника Манчестер Сіті та Арсенала Саміра Насрі за підозрою в участі у відмиванні грошей в справі з організованою групою наркоторговців.
Про це повідомляє Le Populaire з посиланням на газету Le Parisien.
Як зазначається, Насрі мав зв'язки з цією групою ще з часів, коли виступав у складі "містян". Він у той час інвестував кілька сотень тисяч євро у справу вірогідних наркоторговців.
Видання інформує, що у межах слідства французького хавбека конкретно допитували стосовно марсельського дилера Каріма Берребу та Олів'є Саббаха, який за версією звинувачення був одним із ключових фігур у схемах, пов'язаних із взаємодією з футболістом.
Наразі Насрі звільнили з під варти без висунення звинувачень на даному етапі, проте надалі його можуть викликати для можливого офіційного пред'явлення обвинувачення.
Зауважимо, що за спиною Саміра Насрі 41 матч за збірну Францію, у яких він відзначився 5 голами та 5 асистами.
Нагадаємо, наприкінці травня зіркового футболіста Рахіма Стерлінга заарештували після ДТП і знайшли у нього наркотики.