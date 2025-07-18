Екснападник Реала може приєднатись до Касорли в Ов'єдо

Колишній нападник мадридського Реала та Фіорентини Лука Йович зацікавив одного з новачків Ла Ліги – Ов'єдо.

Про це повідомляє Football Espana.

"Сині" сподіваються підписати доповнити склад декількома досвідченими гравцями заради того, щоб втриматись в елітному дивізіоні.

Ов'єдо вже орендував Саломона Рондона з Пачуки, який відомий своїми виступами за Малагу, ВБА та Ньюкасл, та мають сподівання вмовити Йовича, який щойно залишив Мілан вільним агентом.

До "россонері" сербський форвард приєднався влітку 2023 року, але не зміг закріпитись у складі, забивши лише 13 м'ячів за два сезони (47 матчів).

Раніше Ов'єдо також оголосив про підписання нового контракту з легендарним Санті Касорлою.